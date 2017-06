Deutscher Alpenverein Ludwigsburg Saisonbeginn auf den Alpenvereinshütten

Ludwigsburg - Ludwigsburg

An Fronleichnam – also am morgigen Donnerstag – startet die oberhalb des Pitztals gelegene Ludwigsburger Hütte in die neue Wandersaison. So viel freiwillige Helfer wie noch nie haben dafür eine Reihe von Vorbereitungen geleistet. Am ersten Julisonntag öffnet schließlich die ebenfalls der Sektion Ludwigburg im Deutschen Alpenverein (DAV) gehörende Hauerseehütte.