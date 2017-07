Deutsche Friedensgesellschaft Neue Reformation zur Friedenslogik erforderlich

Marbach

Während der Verhandlungsrunde für ein Atomwaffenverbot in New York war die Pacemakers ReformationsTour der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG-VK), Landesverband Baden-Württemberg, vom 29. Juni bis 1. Juli in fünf Bundesländern unterwegs. Bis zu 35 Radler waren bei der dreitägigen Friedensdemonstration Schrittmacher für eine friedliche und gerechte Welt ohne Atomwaffen. Ich freue mich als Marbacher, Landesgeschäftsführer der DFG-VK und Koordinator der Pacemakers, die Tour begleitet zu haben. 690 Kilometer und 6700 Höhenmeter waren zu bewältigen. Das Peloton wurde in weiten Teilen von der Polizei abgesichert.