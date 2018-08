Benningen/Fußball Der Wiederaufstieg wird kein Spaziergang

Im Tor stehen derzeit vier Spieler auf der Kaderliste. Da jedoch Faruk Simsek und Jan Ertl aktuell verletzt sind, „läuft es auf Jonas Gröppner und Manuel Rohland hinaus“, erklärt Marcel Storz. Eine klare Nummer eins hat sich hier bislang aber noch nicht herauskristallisiert.

In der Innenverteidigung scheinen Björn Rewitzer und Philipp Lauer die besten Karten zu haben. „Wir haben uns aber fest vorgenommen, einen ganz offenen Konkurrenzkampf zuzulassen“, betont Rainer Schreiber. Marvin Schnalke, bei dem es beruflich bedingt ein paar Fragezeichen gab, wird wohl die meisten Spiele dabei sein können, „dann aber wohl oft donnerstags im Training fehlen, was es auch nicht einfacher macht“, so Marcel Storz. Ein weiterer Innenverteidiger ist der aus der zweiten Mannschaft gekommene Alexander Elsner.

Sowohl im Zentrum als auch außen ist Benedikt Schreckenberger einsetzbar, „wobei er in der Vorbereitung bislang nur außen gespielt hat“, sagt Storz. Als Außenverteidiger fungieren zudem der ebenfalls aus der zweiten Mannschaft gekommene Michael Brendel sowie Maximilian Moser, Marvin Heim und Rasim Kaynar.

Im zentralen Mittelfeld gilt es, Steffen Widmaier und Sören Hengstberger zu ersetzen. „Da werden sicher Justin Hill und Nico Ferrara die besten Karten haben“, glaubt Storz. Daneben sollen Nick Gruber und Simon Karle, beide aus der A-Jugend gekommen, „das Geschäft beleben“.

Große Konkurrenz herrscht auf den Außenbahnen. Denn neben David Heim, Dennis Kolder und Felix Marquardt können auch die nominellen Stürmer Angelo de Capua und Marco Djurdjevic für Wirbel sorgen. „Da ist unser Angebot sehr variabel“, findet Marcel Storz. Und Rainer Schreiber ergänzt: „Das schafft Potenzial für viele Varianten. Bei de Capua schauen wir gerade, wie wir ihn bei uns am besten einsetzen – ob außen oder ganz vorne.“ Dort, also ganz vorne, sind schließlich noch Patrick Flamm und Bekir Demircan für die Torgefahr zuständig.

„Insgesamt denke ich, dass wir zukünftig viel variabler spielen werden“, sagt Rainer Schreiber. Vom Gegner will er das Spielsystem allerdings nicht abhängig machen. „Wir haben so viel Qualität, dass wir dem Gegner unser Spielsystem aufzwingen können. Es wird natürlich nicht nur eine taktische Variante geben. Wir werden das so anpassen, wie es für uns aus dem Spiel heraus am sinnvollsten ist.“