Christliche Pfadfinder Oberstenfeld Im Schnee gibt’s kein Halten mehr

Am ersten Morgen war die Spannung groß, und erwartungsvoll fuhr man auf den Vogesenkamm. Und dort stellte man dann erfreut fest, dass einige Lifte in Betrieb waren und Pisten, Dank der Beschneiungsanlagen, befahren werden konnten. So gab es kein Halten mehr und der Tag wurde mit Skifahren ausgenutzt.

Abends in der Hütte hatte man sich viel zu erzählen und man vergnügte sich mit Singen und Spielen. An Silvester ging es mit Fackeln in der Hand zu einer Anhöhe über dem Münstertal, wo man sich zunächst vom alten Jahr verabschiedete, bis dann vom Tal herauf die Glocken das neue Jahr begrüßten. Nach dem Verlesen der Jahreslosung stand man noch einige Zeit beieinander. Zurück in der Hütte wurde eine Eistorte angeschnitten. Im neuen Jahr kam dann auch noch Naturschnee, sodass die Hütte schneebedeckt stand. So wurde aus dem Winterlager doch noch ein Skilager.