Chorvereinigung Liederkranz Marbach Südamerikanische Lebensfreude schwingt mit

In dieser Tradition veranstaltet die Chorvereinigung Liederkranz Marbach ihre „Musik zum Advent“. Dazu konnte die Vorstandsvorsitzende Beate Löffler am Donnerstagabend im Musiksaal des Friedrich-Schiller-Gymnasiums zahlreiche Gäste begrüßen. Das Musikprogramm war vielfältig. Mit „I cielli immensi narrano“ und „Tolite hostias“ begann der Liederkranz und wurde schon bei den beiden nächsten Liedern durch das Publikum verstärkt.

„Macht hoch die Tür“ und „Seht die gute Zeit ist nah“ erklang vielstimmig unter der Leitung unseres Dirigenten Wolfgang Jauch. Anspruchsvoll ging es weiter mit dem „SingForFun-Ensemble“ der Chorvereinigung, seit diesem Jahr unter der Leitung von Tobias Burkardt. Und beim „Laudate omnes gentes“ und mit „Es ist ein Ros entsprungen“ erlebten die Zuschauer ein weiteres Mal, wie schön es ist, mit einem Chor zu singen. Im Dezember 2015 hatte die Chorvereinigung die „Andenmesse“ in Kornwestheim und Marbach aufgeführt, und der Tenor Juan Remón sang die Solopartien. Aus dieser peruanischen Weihnachtsmesse hatte Wolfgang Jauch für den Abend drei Lieder ausgewählt. Juan Remón und die Schüler der Gesangsklassen des FSG sangen mit dem Chor, Matthias Guthier am Flügel sowie Tobias Burkardt mit der Geige, begleiteten uns. Das waren keine besinnlichen, sondern mit südamerikanischem Temperament vorgetragene Lieder zur Geburt Jesu. Feierlich wurde es am Schluss mit den wohlvertrauten „Stille Nacht“ und „Oh du fröhliche“, bei denen das Publikum den Liedtext und der Chor die kunstvollen „Verzierungen“ in Latein dazu sang.

Nach dieser Einstimmung auf den Advent klang der Abend aus mit einem geselligen Beisammensein. Die Chorvereinigung hatte dafür schon zu Beginn, wie üblich, einen kleinen Imbiss mit den passenden Getränken vorbereitet.