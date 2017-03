Chorvereinigung Liederkranz Marbach Sorgfältiges Einüben der einzelnen Stimmen

„Mozarts Requiem ist, im dunklen Klang eines Abschieds vom Leben, ein Werk voller Geheimnisse“ (Klaus Kirchberg), und es bedarf sorgfältiger Einstudierung. Deshalb hatte unser Chorleiter Wolfgang Jauch, am Samstag, 11., und am Sonntag, 12. März, zu einem zusätzlichen Chorprobenwochenende eingeladen. Es war das zweite Mal, dass die Sängerinnen und Sänger so zusammenkamen, denn „nur Beharrung führt zum Ziel“, wie Friedrich Schiller es schon wusste.

Auch konnte diesmal die Gesangsklasse 7C des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Marbach teilnehmen und zeigen, wie weit sie in der Vorbereitung bereits fortgeschritten war. Die Inhalte des Requiems sind anspruchsvoll, es enthält harmonische Schwierigkeiten, die Artikulation des lateinischen Textes muss stimmen und ebenso die Einsätze und der Verlauf der Melodien. Als Unterstützung hatte sich Wolfgang Jauch zusätzliche Hilfe geholt: Claudia Keefer für den Sopran, Kathrin Hammer für den Alt, Matthias Guthier für den Bass und am Klavier, er selbst betreute den Tenor. Auf diese Weise konnten die einzelnen Stimmen sorgfältig und in Ruhe eingeübt werden. Das war auch nötig, denn seit Jahresbeginn hat der Chor zahlreiche Projektsängerinnen und -sänger gewinnen können, die eingebunden werden müssen. Es ist eine Aufgabe, die Freude macht und allen mehr Sicherheit bringt. Der Erfolg war dann auch beim gemeinsamen Abschlusssingen deutlich zu hören, und Beate Löffler, die Vorstandsvorsitzende, konnte sich herzlich bei allen bedanken.