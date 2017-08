Großbottwar

Stadt will das Kanalnetz fürs Neubaugebiet fitmachen

Die Gemeinderäte haben erfahren, welche Straßen in den nächsten Jahren instandgesetzt werden sollen. Dafür will die Stadt insgesamt 5 Millionen Euro in die Hand nehmen. Los geht es im kommenden Jahr mit der Friedhofstraße und dem Bereich um die Raiffeisenstraße und die Grönerstraße in Winzerhausen.