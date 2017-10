Peking - Mit einer ungewöhnlich großen Machtfülle startet Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in seine zweite Amtszeit. Das neue Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas bestätigte ihn auf seinem ersten Plenum in Peking erwartungsgemäß für weitere fünf Jahre im Amt des Generalsekretärs. Anschließend stellte Xi Jinping seine neue Führungsmannschaft vor. Es gibt fünf neue Mitglieder. Xi Jinping gelang es außerdem seine ideologischen Leitlinien in der Parteiverfassung zu verankern.