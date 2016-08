Marbach - Marbach

Drei unvergessliche Tage Polen: Breslau und Krakau liegen hinter uns! Was haben wir erlebt? Im Juli 2016 konnten die Reiseteilnehmer nach einem guten Frühstück im bequemen Bus diese reizvolle Reise genießen. Nach dem Check-in im Hotel Q Plus in Breslau folgte anschließend das Abendessen im Schweidnitzer Keller, bei dem unter anderem die polnische Spezialität Sauermilchsuppe aufgetischt wurde. Die Legende besagt, dass diese Suppe sogar tote Männer wieder zum Leben erweckt.

Also waren wir gerüstet für den abendlichen Rundgang durch die Stadt. Unser Stadtführer, ein Germanist und Historiker von der Universität, zeigte uns die baulichen Schönheiten sowie kulturellen Möglichkeiten und geschichtlichen Hintergründe dieser besonderen Stadt auf, die ihre Besucher begeistert: malerische Gassen, prachtvolle Bürgerhäuser im Stil von Barock, Renaissance und Jugendstil. Kein Wunder, dass Breslau 2016 zur Europäischen Kulturhauptstadt ernannt worden ist. Die Stadt ist ein Gesamtkunstwerk! Das hätten wir so nicht erwartet.

Was war erstaunlich? Die Vielfältigkeit von Breslau; kulturell ist für jeden etwas geboten. Es hat internationales Flair. Die Stadt ist umgeben von einer abwechslungsreichen Landschaft mit riesigen Feldern, weiten Wäldern sowie der Oder – diese vollendet das Gesamtbild Polens.

Faszination Krakau, die heimliche Hauptstadt Polens! Lebendige Moderne und historisches Flair treffen aufeinander. Eine Schifffahrt auf der Oder eröffnete uns viele besonders schöne Aussichten. Beeindruckend waren zum einen die Führung im unterirdischen Museum, aber auch die ehemalige königliche Residenz auf dem Wawelhügel mit Schloss und Kathedrale. Viele prunkvolle Kirchen mit Kunstschätzen aus der Vergangenheit und Neuzeit, Gedenkplätze und Denkmäler.

Diese spannende Reise fand ihren Abschluss in Chemnitz im Restaurant Kellerhaus, einem der ältesten Gasthäuser in der Stadt. Ein sehenswert ausgestaltetes Wirtshaus mit einer herausragenden Küche. Großmutters Rezepte wurden umgesetzt! Die vielen Erlebnisse bildeten Gesprächsstoff auf der problemlosen Heimfahrt. Reiseplanung, Organisation und Betreuung lagen in der Hand von Erika Stahl.