Marbach - Zahlreiche Mitglieder der CDU-Senioren-Union, Verbands Marbach-Bottwartal, sowie Gäste haben sich am 13. Oktober um 6.30 Uhr am Busbahnhof Marbach getroffen, um gemeinsam mit dem Doppeldeckerbus der Firma Eise-mann nach Augsburg, in die Fuggerstadt am Lech, zu fahren.

Nach unserem obligatorischen Busvesper erwartete uns eine klassische Stadtführung unter dem Motto „2000 Jahre Geschichte in 2 Stunden“. Sehenswertes aus Augsburgs Stadtgeschichte waren: das Rathaus, der Goldene Saal, die Fuggerei, die Handwerker-Altstadt, die Paläste der Maximilianstraße und das Brechthaus. Das Renaissancerathaus ist das Zentrum der Großstadt, der romanisch-gotische Dom der Mittelpunkt des Bistums Augsburg. Der frühbarocke Goldene Saal im Augsburger Rathaus spiegelt die Bedeutung und Finanzkraft der Reichsstadt Augsburg wider.

Die Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt, wurde im Jahr 1521 von Jacob Fugger „dem Reichen“ gestiftet. Heute leben 150 bedürftige, katholische Augsburger Bürger in den 140 Häusern der Reihenhaussiedlung. Sie bezahlen für die rund 60 Quadratmeter großen Wohnungen eine jährliche Kaltmiete von 0,88 Euro. Im Gegenzug sprechen sie täglich drei Gebete für den Stifter und die Stifterfamilie.

Fuggerhaüser, Schaezlerpalais, Ulrichs-kirchen und Prachtbrunnen machen die Augsburger Maximilianstraße zu einem der schönsten Straßenzüge Süddeutschlands. Seine glanzvolle Vergangenheit sieht man Augsburg noch heute an.

Nach dieser erlebnisreichen Stadtführung wartete unser avisiertes Mittagessen in der Zeug-Stuben auf uns. Die gut bürgerliche Küche war hervorragend. Der Nachmittag war zur freien Verfügung um noch verschiedene Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Um 17 Uhr war die Heimfahrt angesagt, die um 19.30 Uhr am Busbahnhof in Marbach endete. Es war wieder eine bestens organisierte Ausfahrt.