Marbach/Bottwartal - Marbach-Bottwartal 80 interessierte Mitglieder und Gäste haben am 8. September an unserer angekündigten Ausfahrt zu den Inseln „Reichenau und Mainau“ teilgenommen. Das obligatorische Busvesper mit Wurst, Brötchen, Gurken und Wein, war sehr gut und reichlich. Am Bodensee angekommen, stand die Busführung auf der Insel Reichenau unter dem Motto: „Das geht auf keine Kuhhaut – mit Kirchenführung St. Georg“ auf dem Programm. Inselführer Alfred Heizmann, bekannt durch die Konstanzer Fernsehfastnacht, informierte uns bei dieser Inselrundfahrt über Geschichte, Gemüsebau, Weinbau und Fischerei. Danach fuhren wir zur Insel Mainau in die Schwedenschenke. Dort erwartete uns das avisierte Mittagessen.

Nun hatte man jetzt nach dem guten Mittagessen noch Zeit zur freien Verfügung, um die Attraktionen auf der Insel zu erkundigen etwa den Dahliengarten, das Arboretum, den Staudengarten, das Barockschloss, die Mainau-Sandburg, die Mediterran-Terrassen, die italienische Blumen-Wassertreppe, das Palmenhaus, den italienischen Rosengarten, den Hortensienweg, die historische Zitrussammlung und vieles mehr. Nachmittags um 16 Uhr war die Heimfahrt geplant und um 19 Uhr endete die bestens organisierte Ausfahrt am Busbahnhof Marbach.