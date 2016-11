Ludwigsburg - Mitglieder und Freunde der CDU Senioren-Union haben auf ihrem Herbstausflug einen Abstecher ins Unterallgäu unternommen. Die Tour führte über die Autobahn in die Voralpenlandschaft des Unterallgäus. Unterwegs gab es eine Frühstückspause mit Kaffee, Hefezopf, Brezeln und einem Gläschen Sekt.

Im weiten Tal der westlichen Günz, eingebettet im Grünland bäuerlich betriebener Landwirtschaft, beschaulich umrahmt von sanft ansteigenden Hügeln, liegt die Benediktiner-Abtei Ottobeuren, unser erstes Ziel. Ein grandioser kunstgeschichtlicher Höhepunkt ist die majestätisch in den Himmel aufragende barocke Basilika des ehemaligen Reichsstifts Ottobeuren. Der „Schwäbische Escorial“, wie die weltweit größte barocke Klosteranlage genannt wird, blickt auf eine mehr als 1000-jährige, bewegte Geschichte zurück.

Die prachtvolle Architektur- und Formenfreude und die Fülle wertvollster Kunstwerke vereinigen sich hier zu einem überwältigenden Eindruck. Die Senioren waren begeistert. Hier leben noch acht Mönche. Zwei 19-jährige junge Männer, der Älteste ist 86 Jahre alt. Bei einem geführten Rundgang durch Museum und Basilika erhielten wir Informationen.

Die Benediktiner der Abtei waren stolze Diener Gottes, das stille, karge Leben, Kriege und Not – wir sahen in den Ausführungen die Jahrhunderte vorüberziehen. Es ist so viel geschehen, und das gab den Menschen aber auch wieder Mut und Kraft.

Anschließend gab es Mittagessen in einem gutbürgerlichen Lokal. Gut gestärkt besuchte die Gruppe dann am Nachmittag die Reichskartause in Buxheim. Es war der erste Besuch hier in Buxheim. Die ab 1402 von Kartausermönchen erbaute ehemalige Reichskartause ist ein weiterer einzigartig kunstvoller Klosterbau im Unterallgäu und heute die am besten erhaltene Kartausenanlage in Deutschland.

Seine Blütezeit erlebte das Kloster zwischen 1680 und 1740. In dieser Zeit schnitzte Ignaz Waibel dann auch das weltberühmte Chorgestühl und die Gebrüder Zimmermann barockisierten den Kirchenraum. Hier haben wir einen Überblick über den Kartauserorden bekommen, über seine Entstehung, die Entwicklung, die Ordensregeln und das Leben in der Einsamkeit der Zelle.

Wir haben die barockisierte, ehemalige Kartauserklosteranlage mit Kreuzgang, Kartausenkirche, Brüderchor und Priesterchor, das bekannte hochbarocke Chorgestühl und dessen wechselvolle Geschichten erlebt. Es waren Eindrücke, die man niemals vergisst.

Zum Schluss noch ein Gruppenbild vor der Kartause – das gehört zu einem Ausflug einfach dazu. Und so erfuhren wir dann zum Abschluss auch, dass die Kartausermönche von Frankreich zu uns kamen und bei uns sesshaft wurden. Auch gab es einmal Kartauserinnen, die zum Schluss in England noch ansässig waren.

Ein eindrucksvoller Tag mit der Geschichte zweier Klöster ging zu Ende. Wir waren beeindruckt von der Kunst der Barockisierung und deren Schönheit. Mit diesen Eindrücken im Gepäck ging unsere Fahrt nun heimwärts, nicht ohne unsere Schnapspause zum Abschied.