CDU Ortsverband Erdmannhausen Die Interessen der Bürger stets über die eigenen Standpunkte gestellt

Wie schon zuvor in der Presse berichtet wurde, hatte sich vor einigen Wochen die CDU-Gemeinderätin und Fraktionsvorsitzende Rita Schöck-Mergenthaler aus persönlichen Gründen dazu entschieden, ihre Funktionen im Gemeinderat zum Jahresende aufzugeben. Eine plötzliche Entscheidung, die den CDU-Ortsverband ins Mark traf und seine Mitglieder zutiefst erschütterte. Denn mit Rita-Schöck-Mergenthaler verliert der CDU-Ortsverband sein politisches Schwergewicht im Gemeinderat.

Über zwölf Jahre saß Rita Schöck-Mergenthaler für die CDU im Gemeinderat von Erdmannhausen, war bis zuletzt CDU Fraktionsvorsitzende und nach der Gemeinderatswahl 2014, aus der sie als Stimmenkönigin hervorgegangen war, wurde sie auch mit dem Amt der Stellvertretenden Bürgermeisterin betraut. Nicht nur die Bürgermeisterin Birgit Hannemann würdigte in ihrer Dankesrede die besonderen Verdienste von Frau Schöck-Mergenthaler während ihrer Amtszeit, sondern alle Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen zollten in ihren Abschiedsreden der scheidenden Gemeinderätin ihren Respekt und ihre Anerkennung. CDU-Fraktionsmitglied Rainer Kleinknecht brachte es in seiner offen und direkten Art in der Abschiedsrede auf den Punkt: Sie hängte ihr Fähnlein nicht in den Wind. Sie hat auch bei schwierigen Entscheidungen dem starken Druck von innen und außen nicht nachgegeben. Sie stellte immer die Interessen der Gemeinde und ihrer Bürger über ihre persönlichen Standpunkte.

Nach der Gemeinderatssitzung bedankte sich der Vorsitzende des CDU Ortsverbandes, Dietmar Schmidt, bei Rita Schöck-Mergenthaler für ihre langjährige, zuverlässige und erfolgreiche Arbeit in den Gremien des Gemeinderats. Der CDU Ortsverband Erdmannhausen ist ihr für ihren hohen persönlichen Einsatz und ihr herausragendes politisches Engagement zum Wohl der Gemeinde und ihrer Bürger zu großem Dank verpflichtet.

Als Anerkennung für ihre langjährige Gemeinderatsarbeit überreichte CDU Ortsverbandsvorsitzender Dietmar Schmidt gemeinsam mit den CDU Gemeinderatsfraktionsmitgliedern Vanessa Gruber, Werner Unger und Rainer Kleinknecht einen Geschenkgutschein für ein verlängertes Wochenende in einem Natur- und Vitalhotel in Oberstaufen.

Wir wünschen ihr und ihrem Ehemann, der ihr in all den Jahren stets den Rücken freihielt und der wie die gesamte Familie viele Abende auf sie verzichten musste, einen erholsamen Kurzurlaub. Frau Schöck-Mergenthaler bleibt dem Ortsverband Erdmannhausen als CDU-Mitglied und Beisitzerin im Vorstand weiterhin eng verbunden.