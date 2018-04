CDU-Landtagsbüro Neue Stadthalle im Winzerhäuser Tal macht Fortschritte

Großbottwar

Großbottwar geht mit dem Bau der neuen Stadthalle gleich zwei Baustellen an. Das Gebäude wird neben kulturellen Veranstaltungen auch Raum für verschiedene Sportarten bieten. Angesichts der angespannten Belegungssituation in den Sporthallen der Stadt ist das eine „hervorragend durchdachte Lösung“, lobt der CDU-Landtagsabgeordnete Fabian Gramling die Planungen für die neue Stadthalle im Winzerhäuser Tal in Großbottwar. Der Abgeordnete hatte sich im Gespräch mit Bürgermeister Ralf Zimmermann über den Fortschritt des Neubaus informiert. Mit dabei war auch der CDU-Stadtverbandsvorsitzende und erste stellvertretende Bürgermeister Andreas Strohm.