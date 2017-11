Ein herzliches Dankeschön an die Einwohner von Affalterbach und die zahlreichen Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die geholfen haben, die Straßen in und um Affalterbach von umherliegendem Müll zu befreien. Gleich zu Beginn wurde ein ausrangierter Zigarettenautomat gefunden, dessen Herkunft nun polizeilich ermittelt wird. Im Anschluss an die Arbeit fand ein gemeinsames Vesper und gemütliches Beisammensein bei der Familie Duhm statt. So konnten alle Helfer gestärkt ins Wochenende starten.