Bürgertreff „Wir für uns“Spaziergänger erleben den herbstlichen Weinberg

Marbach - Der Weinberg ist in goldenes Licht getaucht, als die Mitglieder vom Bürgertreff Wir Für Uns in Marbach zu ihrem wöchentlichen Spaziergang aufbrechen. Die Lese hat noch nicht begonnen. Süß und saftig hängen die Trauben an den Weinstöcken. Auch der erste Frühnebel ist bereits zu beobachten. Später kommt die Sonne und wärmt uns noch mit ihren Strahlen. Auch den Kaffee können die Mitglieder im Anschluss an ihren Spaziergang noch auf der Terrasse eines Cafés genießen. Das war wirklich ein goldener Herbsttag.

Die Mitglieder von „Wir Für Uns“ laden alle Interessierten ein, an ihren Spaziergängen teilzunehmen. Wir laufen jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Bürgertreff in der Hauffstraße 7 in Marbach.

Eine herzliche Einladung gilt auch zur Lesung „süße Stückle“ mit Johann Martin Enderle in einer Kooperation der Stadtbücherei Marbach mit dem Bürgertreff Wir Für Uns am kommenden Montag, 10. Oktober, um 18.30 Uhr, in den Räumen der Stadtbücherei Marbach.