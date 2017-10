Bürgertreff Wir Für Uns Reise in die Wein- und Museumsstadt

Zum Mittagessen kehrten die Mitglieder in das Restaurant „Alte Apotheke“ ein. Frisch gestärkt wurde dann die Cyriakus-Kirche besichtigt, die heutige evangelische Stadtkirche. Hier faszinierte vor allem der gotische Lettner aus dem Jahre 1440, durch den man auf den Hochaltar blickt. Ein einmaliges Kunstwerk, welches in Württemberg nur noch in Esslingen und Tübingen zu finden ist. Zum Schmunzeln war die für heutige Zeit unfassbare Geschichte der „Schmotzerin“, deren Gemälde in der Kirche zu sehen ist. Sie ist hier mit ihren 53 Kindern dargestellt. Links von ihr der Vater mit den 38 ehelichen Söhnen und rechts von der Mutter stehen noch die 15 Töchter der Großfamilie.

Zum Abschluss stand für die Gruppe noch ein Besuch des Schnapsmuseums auf dem Plan. Hier konnten die Teilnehmer Interessantes und Wissenswertes rund um die Herstellung des Schnapses erfahren. Der rustikale Gewölbekeller lädt geradezu zu einer Verkostung einiger Schnaps- und Likörproben ein. Einschenken durfte sich jeder die Tropfen selbst. In launiger Art, durch Erläuterungen und passende Trinksprüche von Kurt Sartorius, den Gründer des Museums, wurde allen ein Einblick in die Brennerei, so auch der Schwarzbrennerei oder der Verwendung von Schnaps in der Heilkunde, vermittelt.