Bürgertreff Wir Für Uns Märchen können Türen öffnen

Eine Brücke geschlagen hat der Bürgertreff zu Flüchtlingen, die in Marbach eine neue Heimat gefunden haben. In der Pause wurden die Mitglieder und auch einige Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Heimat zweier Flüchtlingsfamilien verwöhnt. Die warmen und kalten Speisen fanden großen Anklang. Nicht fehlen durften zum Abschluss die süßen Verführungen. Ein großes Dankeschön an die beiden Familien.

Scheherazade aus den Erzählungen „Tausend und eine Nacht“ schuf nach der Pause wieder die Verbindung zum Orient. Günther König las, wie Scheherazade den grausamen König dazu brachte, seinen Zorn über die Untreue seiner Gemahlin zu vergessen, indem sie ihm in eintausend und einer Nacht Geschichten über Weisheit und Klugheit erzählte. Wir danken Günther König für diese wunderbare Lesung.

Dies war ein erlebnisreicher Abend. Der Dank aller Mitglieder geht hier auch an Slimane Arroudj, der die Verbindung zu den ausländischen Mitbürgern hergestellt hat. Leider konnte er an der Veranstaltung nicht teilnehmen. Großen Dank geht auch an die Integrationsbeauftragte der Stadt Marbach, Cornelia Keiper, für die gute Zusammenarbeit. Durch ihren Einsatz und ihre Unterstützung wurde diese Jubiläumsveranstaltung zu einem außergewöhnlichen Ereignis.

Das Lied „Guten Abend, gute Nacht“ bildete den Abschluss. Moshen Mazen begleitet die Mitglieder musikalisch, sowohl in deutscher als auch arabischer Sprache.

Märchen öffnen Türen. Dies konnte man im Bürgertreff Wir Für Uns erleben. Ebenfalls danke sagten die ausländischen Familien dem Bürgertreff Wir Für Uns: „Wir möchten nicht nur nehmen, sondern wir freuen uns, auch etwas zurückgeben zu können.“

Der Bürgertreff Wir Für Uns weist auf seine Lesung in Kooperation mit der Stadtbücherei Marbach am Montag, 23. Oktober, um 19 Uhr hin.