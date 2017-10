Bremen - Nach der missglückten Landung eines Privatflugzeugs am Flughafen Bremen ist der Flugverkehr wieder freigegeben worden. Nach dem Bergen der Maschine wurde der Airport gegen 1.00 Uhr wieder in Betrieb genommen, teilt die Bundespolizei mit. Wegen des Nachtflugverbots starten und landen die ersten Maschinen aber erst am Morgen. Der Flughafen war am Abend gesperrt worden. Das Privatflugzeug war beim Landeanflug von der Start- und Landebahn abgekommen und 15 Meter entfernt im Gras stehen geblieben. Die drei Besatzungsmitglieder sind unverletzt.