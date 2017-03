Rio de Janeiro - Beim Karneval in Rio de Janeiro ist während der Siegerparade ein Mann angeschossen worden. Es sei zu einem Handgemenge gekommen und ein Mann habe eine Pistole gezogen, berichtete das Portal "O Globo". Der Vorfall passierte beim Einmarsch der in diesem Jahr siegreichen Sambaschule Portela. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde wurde der Mann in eine Klinik gebracht, sein Zustand sei stabil. Zuvor hatte es beim Wettstreit der besten zwölf Sambaschulen insgesamt vier Unfälle mit 32 Verletzten gegeben, weshalb für 2018 besonders die großen Wagen auf den Prüfstand kommen.