Potsdam - Nach dem Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Kremmen im Frühjahr ist ein zweiter Tatverdächtiger gefasst worden. Der polizeilich bekannte Mann sitze in Untersuchungshaft, teilten Staatsanwaltschaft Neuruppin und Polizeidirektion Nord mit. Gegen den 35-Jährigen sei Haftbefehl unter anderem wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung erlassen worden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung sei Beweismaterial sichergestellt worden, hieß es. Bereits im August war ein 28-Jähriger als dringend tatverdächtig ermittelt worden. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.