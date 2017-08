Bernau - Ein Fahrer hat sich mit seinem Lastwagen in einer S-Bahnbrücke im Raum Bernau bei Berlin verkeilt und ist dabei verletzt worden. Der Mann musste aus seiner Fahrerkabine gerettet werden und kam mit Beinverletzungen ins Krankenhaus. Ein Ladearm des Fahrzeugs, das auf Entsorgungen ausgerichtet ist, verkeilte sich bei der Durchfahrt in der Brückenkonstruktion. Die Vorderseite des Lastwagens hob danach ab und blieb in der Höhe an der Brücke hängen.