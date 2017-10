Brieselang - Bei Löscharbeiten in einer Lagerhalle im brandenburgischen Brieselang sind 18 Feuerwehrleute verletzt worden. Sie hätten über Atemwegsbeschwerden geklagt, sagte ein Polizeisprecher. Nach seinen Angaben wurden die Einsatzkräfte in einem eigens aufgestellten Zelt versorgt. Aus bislang noch ungeklärter Ursache war demnach eine Maschine in der Halle in Brand geraten. Die Flammen seien auf Behälter übergriffen, berichtete der Sprecher. Was sich darin befand, ist noch unklar. Spezialisten wollen moregn den Brandort betreten, um die Ursache zu ermitteln.