Bottwartal Zauber-Leistung muss her bei den HABO-Jungs

Bottwartal - Fünf Spiele haben die A-Jugend-Handballer der HABO JSG jetzt bereits in der aktuellen Bundesliga-Saison absolviert – und sind in der neuen Liga angekommen, kann man sagen. „Es hat sich gezeigt, dass wirklich jeder mitziehen muss und es darauf ankommt, absoluten Siegeswillen zu entwickeln. Klappt das, dann können wir besondere Leistungen aufs Parkett zaubern. Klappt das nicht, wird es gegen jeden schwer“, resümiert HABO-Trainer Jürgen Buck und hofft am Sonntag (17 Uhr) im Spiel beim VfL Günzburg auf eben jene Zauber-Leistungen.Der VfL Günzburg rangiert aktuell auf dem zehnten Rang und damit einen Platz hinter den Bottwartälern. „Günzburg ist stark, auch wenn das die Tabelle nicht so widergibt. Zuletzt haben sie in Bittenfeld nur knapp verloren und hätten sogar trotz eines schwerwiegenden Ausfalls im Rückraum gewinnen können“, warnt Buck. Insgesamt habe sich das Team in dieser Saison ordentlich was vorgenommen, Platz sechs und damit der direkte Verbleib in der Bundesliga ist das Ziel. Und das scheint auch möglich, glaubt man Buck. „Sie sind taktisch sehr gut und spielen eine sehr offensive 3:2:1-Abwehr, aus der sie immer versuchen, einfache Tore zu erzielen.“ Hinzu kommt, dass pro Spiel rund 300 bis 400 Zuschauer in die Halle strömen und „Trubel veranstalten. Es wird sehr schwierig dort für uns“, sagt der HABO-Coach.Erschwerend kommt an diesem Wochenende hinzu, dass einige Spieler angeschlagen sind. „Christof Ziegler, Colin Höcht und Timm Buck waren diese Woche krank. Hinter ihrem Einsatz steht noch ein Fragezeichen, genauso wie hinter dem von Paul Lang. Er hatte einen Hexenschuss“, berichtet der Trainer. Die Ausgangslage war demnach schon einmal besser. Die Flinte ins Korn werfen will aber keiner, vielmehr soll unbedingt ein Sieg her in der Fremde. „Wir müssen alles daran setzen, um dort zu punkten, denn danach stehen zwei ganz schwere Spiele gegen die Rhein-Neckar Löwen und den TV Bittenfeld an“, macht Jürgen Buck klar. Jeder Punkt im Vorfeld sei da wahrlich Gold wert.