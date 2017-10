Bottwartal Welche Straßen und Parkplätze am Sonntag gesperrt sind beim Marathon

Oberstenfeld

Mit Behinderungen im Gemeindegebiet ist besonders zwischen 9 und 14.30 Uhr zu rechnen. Die An- und Abfahrt ins Wohngebiet Schloßberg ist nur über die L 1118 Richtung Sinzenburg möglich. Anwohner des „Schafhaus/Hauäcker“ können über den Verbindungsweg zwischen den Gebäuden Am Schafhaus 4 und 6 und über die Eichhäldenstraße sowie den Feldweg am Hasenbach zur L 1118 gelangen. Mit einer veränderten Streckenführung der Läufer wird das Gebiet „Au“ nicht mehr tangiert. Bewohner können über die Schmidhausener Straße, Beilstein, L 1100 abfahren.

Eine Zufahrt nach Gronau ist nur über die Schmidhausener Straße möglich. Erneut geht die Strecke auf der L 1117 bis hinter die Abzweigung nach Prevorst, so dass diese Straße ebenfalls gesperrt ist. Das hat zur Folge, dass die Abfahrt von Gronau nach Prevorst oder Kurzach nicht möglich ist, sondern nur über Schmidhausen und Etzleswenden erfolgen kann.

Die Bushaltestellen in der Lichtenberger Straße, Kreuz- und Schulstraße können von 9 bis 14.30 Uhr nicht angefahren werden. Die Ersatzbushaltestelle an der Bahnhofstraße bleibt in Betrieb.

Großbottwar

Hier kommt es von 9 bis etwa 16 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Aus Sicherheitsgründen ist die L 1100 zwischen der Bottwartal-Kellerei und dem Rosenplatz von 7 bis 16 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Gartenstraße, Winzerhäuser Straße, In den Frauengärten, Heilbronner Straße und Oberstenfelder Straße. Hier werden Halteverbote angeordnet. Die Polizei wird bei Verkehrsbehinderungen die Autos abschleppen lassen. Die Kleinaspacher Straße kann nur über die L 1115 angefahren werden. Das Linkseinfahren in die Kleinaspacher Straße von der L 1115 in Richtung Backnang wird freigegeben.

Die Bushaltestellen Kelter, Bachstraße und Rosenplatz werden von 7 bis 17 Uhr nicht bedient. Als Ersatz dienen die Haltestellen Oberstenfelder Straße/Hauptstraße, Waldstraße und Flickenwiesen.