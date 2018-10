Bottwartal Weitere Trails im Wald rücken näher

Die Grundidee ist dabei, die schon vorhandenen, gesetzeskonformen Strecken im Wald miteinander zu vernetzen und dann offiziell als Trail auszuweisen, erklärt Ralf Zimmermann. Bis wann das der Fall sein wird, lasse sich nicht abschätzen. Es stehe allerdings schon jetzt fest, dass der Wunnenstein bei den Planungen ausgeklammert wird. Der Forst dort befindet sich zum einen in Privatbesitz, zum anderen handelt es sich bei der Anhöhe um ein Denkmal von besonderer Bedeutung. Fahrten quer durch den Wald sind deshalb tabu.

Viel besser sind die Voraussetzungen rund um die Krugeiche in Oberstenfeld. Genau deshalb wird in diesem Bereich an einem Rundkurs für Mountainbiker getüftelt, wie der Bürgermeister Markus Kleemann erklärt. Eine Lösung scheint nah. Der Schultes zeigt sich nämlich zuversichtlich, dass eine Strecke 2019 eröffnet wird. In zwei bis drei Monaten werde man voraussichtlich schon mehr dazu sagen können.

Markus Kleemann gibt aber auch zu bedenken, dass sich so ein Trail nicht im Handumdrehen realisieren lässt. Man müsse sich in der Angelegenheit mit den Mountainbikern, Jägern, dem Nabu, dem Denkmalschutz und dem Landratsamt abstimmen. Wichtig sei, verträgliche Routen zu finden, die das Wild nicht beeinträchtigen. Oft sei ein einzelnes Gehölz entscheidend, wenn dort beispielsweise ein Roter Milan nistet. Naturdenkmäler oder die speziell geschützten FFH-Gebiete seien sowieso tabu. „Es geht also sehr ins Detail“, fasst Markus Kleemann zusammen. Darüber hinaus versuche man auch, die Route so zu gestalten, dass der Anschluss an das bestehende Netz in Beilstein gelingt.

Das wäre ganz im Sinne von Stefan Pyttlik. Der Vorsitzende der Trailsurfers betont, dass davon die Radfahrer profitieren, weil der Aktionsradius und die Abwechslung dadurch gesteigert werden. Doch auch die Kommunen hätten ihren Nutzen von einer größeren Wegeverbindung. „Dann verteilen sich die Leute auf mehrere Gebiete“, prognostiziert Stefan Pyttlik.