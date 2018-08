Bottwartal Volle Sonne, volles Freibad

„Sehr zufrieden“ mit den Besucherzahlen ist auch Ina Grausam, die Leiterin der Finanzverwaltung in Mundelsheim. 20 383 Badegäste konnte das Freibad am Neckar bis Ende Juli begrüßen. Im gleichen Zeitraum im vorigen Jahr waren es 18 044 (Anstieg von rund 13 Prozent). Auch in Mundelsheim war der Tagesrekord im Jahr 2017 am Sonntag, 28. Mai, mit 908 Besuchern höher als in diesem Jahr (738 am Mittwoch, 25. Juli, dem letzten Schultag). Wie auch das Wellarium hat das Mundelsheimer Bad mit 1020 verkauften Dauerkarten jetzt schon eine höhere Zahl erreicht als im gesamten Jahr 2017 (1005 verkaufte Dauerkarten).

Auch das Mineralfreibad Oberes Bottwartal in Oberstenfeld hat von den hohen Temperaturen und dem guten Wetter profitiert. Das Bad konnte die Besucherzahl von 126 536 bis Juli des Jahres 2017 auf 145 738 im Jahr 2018 steigern. Das entspricht einem Anstieg von rund 15 Prozent. Der besucherstärkste Tag liegt erst kurze Zeit zurück: Am Sonntag, 29. Juli, kamen 5200 Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Am besten Tag im Vorjahr, dem 11. Juni, einem Sonntag, waren es 6827. Tanja Mayer, die Verwaltungsleiterin für das Freibad bei der Stadt Oberstenfeld erwartet noch einen großen Ansturm am 25. August beim alljährlichen Nachtschwimmen: „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da den besucherstärksten Tag des Jahres hinbekommen.“

Was die Dauerkarten angeht, so liegt das Bad leicht über der Vorjahreszahl von 5153. In diesem Jahr verkauften die Mitarbeiter bis Ende Juli 5238 Karten.

Auch wenn die Saison so super läuft, können die Wasserratten auf keine Verlängerung der Badesaison hoffen. Im Wellarium in Steinheim rollen schon zwei Tage nach dem Badeschluss am Sonntag, 9. September, die Bagger an. Die Umbaumaßnahme startet dann mit dem Abriss des Kioskes und des Personalgebäudes, schildert Katrin Schulze.

Auch in Oberstenfeld kommen die Bauarbeiter schon in der Woche nach dem letzten Badetag (Sonntag, 2. September). „Eventuell können wir das Bad noch zwei Tage länger öffnen, dann ist aber leider Schluss“, erklärt Tanja Meyer „Wir haben das Bad extra schon früher dieses Jahr aufgemacht, jetzt muss es saniert werden.“

In Mundelsheim steht zwar keine Renovierung ins Haus, eine Verlängerung des Badebetriebs ist laut Ina Grausam aber „bis jetzt nicht beabsichtigt.“ Das habe das Bad noch nie gemacht.