Bottwartal und Region Interaktive Karte: Die Freibäder in der Region

Bottwartal - Wenn es heiß ist, kennen viele Wasserratten nur ein Ziel: das Freibad. Egal ob Sie lieber ganz in Ruhe Ihre Bahnen schwimmen möchten, auf Action stehen oder kleine Kinder dabeihaben - die Bäder rund um Marbach bieten für jeden Geschmack etwas. Während das Bädle in Poppenweiler nur ein paar Stunden in der Woche öffnet und meistens erwachsenen Gästen vorbehalten ist, locken andere Bäder wie Oberstenfeld mit großen Kinderbereichen. Auch preislich unterscheiden sich die Freibäder, von 1,50 Euro bis 4,90 Euro ist in unserer Übersicht alles dabei.