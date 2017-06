Bottwartal/Tischtennis Der MZ-Cup fällt dieses Jahr aus

Im vergangenen Jahr übernahm zwar der TV Großbottwar, jedoch nur noch in einer abgespeckten Form. Anstatt ein Turnier für Jugend und Aktive über zwei Tage, gab es da nur noch eines für Senioren an einem Freitagabend. In diesem Jahr werden jedoch selbst diese in die Röhre schauen müssen, denn es ist kein Ausrichter gefunden worden. „Das ist sehr schade“, sagt Thomas Friedl, Abteilungsleiter des TV Großbottwar und Fadenspinner, wenn es um den MZ-Cup geht. Ganz sterben wird der Vorbereitungs-Wettbewerb aber nicht. Denn: „Für 2018 und 2019 gibt es wieder einen Ausrichter“, berichtet Friedl.

Im kommenden Jahr wird der TV Großbottwar übernehmen, 2019 der TTV Erdmannhausen. „Wir vom TVG werden 2018 aber wieder nur den Seniorenwettbewerb ausrichten. Alles andere ist uns zu viel“, sagt Friedl. 2019 sollen dann wieder alle zum Zug kommen – Senioren, Aktive und Jugend. „Der TTV Erdmannhausen hat gesagt: Wenn sie es machen, dann komplett“, berichtet Thomas Friedl und ist froh, dass man endlich mal wieder einen Plan hat, der über eine Auflage hinausgeht. Das war in den vergangenen Jahren nicht so.