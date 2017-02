Bottwartal Tempo drosseln für Amphibien

Die angeordneten Tempobeschränkungen gelten während der Winterzeit zwischen 18 und 5 Uhr und während der Sommerzeit ab dem 26. März zwischen 20 und5 Uhr. Um den Limits Nachdruck zu verleihen, werden die Radarmesswagen des Landratsamtes eingesetzt.

Die Wanderzeit der Amphibien ist von Art zu Art unterschiedlich und dauert je nach Witterung bis Ende April oder Anfang Mai, bei den seltenen Feuersalamandern bis Ende Mai. Im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung sind Vollsperrungen vorgesehen in der Kirchberger Straße in Erdmannhausen ab dem Ortsende bis zur Einmündung des Kreuzeweges. In Mundelsheim st ab sofort der Seebachweg gesperrt, und zwar bis zum 1. Juni zwischen 19 und 6 Uhr. Die Verlängerung der Lehensstraße nach dem Parkplatz Tennisplatz in Steinheim ist bis zu T-Kreuzung nordöstlich des Riedstadions für den Verkehr zwischen 20 und 5 Uhr tabu.