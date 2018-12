Bottwartal Startschuss für Studie zur Bottwartalbahn

Die offizielle Auftaktveranstaltung für die Machbarkeitsstudie ging am Mittwoch in Beilstein über die Bühne. Hier trafen sich Vertreter der beteiligten Kommunen sowie der Landkreise. Allerdings sind die Fachleute aus Karlsruhe vorgestern nicht zum ersten Mal ins Bottwartal gereist. Am vergangenen Freitag haben sich die Experten bei Vor-Ort-Terminen auch schon einen Eindruck von den Gegebenheiten rund um die Strecke verschafft. „Der Start der Besichtigungstour war in Marbach“, sagt der Marbacher Bürgermeister Jan Trost, der diesen Zeitplan auch für naheliegend hält. „Hier ist das Ziel und der Ausgangspunkt der Bottwartalbahn“, erklärt er. Außerdem zeichnet Marbach noch etwas anderes aus: Im Hinblick auf eine künftige Zugstrecke in Richtung Murr, Steinheim und Co. sind in der Schillerstadt kaum Hürden zu überwinden. „Bei uns ist das völlig unproblematisch. Die Schienen liegen noch drin. Die Trasse wurde seit Jahrzehnten von meinen Amtsvorgängern mit Weitblick freigehalten“, betont Jan Trost. Das sei aber nicht überall der Fall, sagt der Bürgermeister und verweist auf die Bottwartalhalle in Kleinbottwar und die Bottwartalkellerei in Großbottwar, die der potenziellen Route in die Quere kämen.