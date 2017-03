Bottwartal Spielhallen sind auf dem Prüfstand

Zudem können Betriebe, die die Erlaubnis nach der Gewerbeordnung vor dem 18. November 2011 beantragt und dann auch bekommen haben, einen Härtefallantrag stellen und unter bestimmten Voraussetzungen von den Anforderungen des neuen Gesetzes befreit werden. Ein Grund ist beispielsweise, wenn Investitionen, die im Vertrauen auf den Fortbestand der Regelungen durch die Gewerbeordnung getätigt wurden, noch nicht abgeschrieben werden konnten.

Insofern geht es auch den beiden Spielhallen in Beilstein nicht an den Kragen. „Solange die an ihrem derzeitigen Standort bleiben und der Betreiber nicht wechselt, wird es da keine Veränderungen geben“, sagt der Bauamtsleiter Tim Breitenöder. Dabei sei das eine Casino im Ortskern angesiedelt und somit innerhalb eines500-Meter-Radius zu Schulen, Kindergärten und dem Jugendhaus. Das andere im Gewerbegebiet unterschreite den Mindestabstand zu einem Kindergarten.

Ähnlich ist der Fall in Marbach gelagert, wo ebenfalls zwei Glücksspiel-Häuser beheimatet sind, eines am Bahnhof, eines in der Wildermuthstraße. „Für beide kann alller Voraussicht nach eine Genehmigung erteilt werden“, sagt der Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling. Denn die Betreiber seien schon längere Zeit am Ruder. Dabei liegen die beiden Casinos laut Andreas Seiberling innerhalb einer 500-Meter-Zone zueinander. Und das Gebäude in der Wildermuthstraße sei Luftlinie auch keine 500 Meter von der Schule entfernt.

Was mit den Spielhallen in Steinheim passiert, ist indes noch unklar. Man habe sich mit dem Thema noch nicht eingehend befasst, werde das aber zu gegebener Zeit tun, berichtet der Ordnungsamtsleiter Rolf Englert.

Auch in Murr ist die Situation ungewiss. Dort ist ein Casino im Gewerbegebiet beheimatet. Und ganz in der Nähe betreut der Verein Itzebitz Kinder. Das könnte eventuell Konflikte geben, sagt Brigitte Keller, die das Haupt- und Ordnungsamt leitet. Doch zuständig für die Beurteilung sei das Landratsamt Ludwigsburg. Das Kreishaus muss in der Angelegenheit aber nicht nur den Fall in Murr analysieren. „Momentan werden vom Landratsamt Ludwigsburg die Anträge der in unserem Zuständigkeitsgebiet liegenden Spielhallen samt Härtefallbegründungen geprüft“, teilt Pressesprecher Andreas Fritz mit. Ein Ergebnis liege aber noch nicht vor.