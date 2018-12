Bottwartal Raketen und Knaller sind nicht überall erlaubt

2009 wurde diese Liste unter anderem um Fachwerkhäuser erweitert, was dazu führt, dass es in einigen Gemeinden eine „Sperrzone“ gibt, in der Feuerwerk in der Silvesternacht gänzlich verboten ist. Die Stadtverwaltung von Marbach betont, dass „unter das Verbot die gesamte Altstadt wie auch der alte Ortskern in Rielingshausen fallen“. Betroffen ist auch Pleidelsheim in den Bereichen Pfarrstraße, Römerstraße, Kirchplatz, Kirchstraße, Deutscher Hof, Schillerplatz, Hafengasse, Altes Rathaus mit Hauptstraße und Torgasse sowie der Lydia-Tochtermann-Weg. Auch das Areal an der Wiegehalle gehört mit dazu. Weiter bittet die Gemeindeverwaltung dringend darum, keine Raketen in Richtung Wiesental abzuschießen: „Hier leben viele Wildtiere, die in der Silvesternacht ohnehin schon aufgeschreckt werden.“ In Oberstenfeld ist ebenfalls die Ortsmitte eine raketenfreie Zone, ebenso wie die historische Altstadt von Großbottwar.