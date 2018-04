Bottwartal/Oberstenfeld Das Saisonfinale in der Württembergliga steht an

„Natürlich geht es für uns nochmal darum, ein gutes Spiel abzuliefern und in unser neues Abwehrsystem zu kommen“, sagt SKV-Trainer Michael Walter. „Das ist eine Partie unter idealen Bedingungen, um das auszuprobieren.“ Denn die Motivation im Team sei da, lediglich gehe es um Nuancen und dass sich jeder bewusst sei, um was es gehe. „Es soll keiner irgendwie eine Verletzung riskieren oder eine Rote Karte“, fügt Walter an. „Das werde ich meinen Spielern auch so mitgeben.“ Nicht von der Partie sein wird Ruven Lehmann (privat verhindert), dafür rückt aber Eric Stahl aus der zweiten Mannschaft ins Team. Er wird laut Michael Walter kommendes Jahr ­sowieso dabei sein. „Wir wollen auf jeden Fall nochmal gewinnen“, so der Trainer weiter. „Die Saison besser als auf Rang acht zu beenden wäre schön.“