Bottwartal In Murr funkelt es für acht Euro pro Nacht

Eine echte Bürgerbewegung ist die Weihnachtsbeleuchtung in Beilstein

geworden, erzählt Ortsoberhaupt Patrick Holl, der beobachtet hat, dass in den Wohngebieten immer mehr Häuser eine Weihnachtsbeleuchtung haben. „Im Zentrum haben wir aber erst vor zwei, drei Jahren angefangen“, erinnert er sich. Die private Initiative entfachte eine Spendenaktion. So sei Geld dafür zusammengekommen, an Gebäuden und Schaufenstern Lichter zu installieren, sogenannte Herrenhuter Sterne, die schön anzusehen seien. „Sie müssten eigentlich auf der Basis von LED betrieben sein“, vermutet Holl. Der Christbaum am Rathaus habe allerdings noch alte Lämpchen.

Die Ortsmitte von Kirchberg

hat sich mit der Zeit zu einer ansehnlichen Kulisse gemausert. Der örtliche Bund der Selbständigen und die Gemeinde haben im Laufe der Zeit 1300 kleine Leuchten installiert. Davon seien etwa 70 Prozent auf LED umgestellt, berichtet Bürgermeister Frank Hornek. Die Gemeinde lasse sich das jährlich etwa 1000 Euro kosten.

Vorbildlich verhält sich Benningen

bei der Weihnachtsbeleuchtung. „Nur LED-Mittel kommen zum Einsatz“, erzählt der Bürgermeister Klaus Warthon. Sechs Motive kamen entlang der Bahnlinie in diesem Jahr dazu, zudem sei 2014 das Rathaus illuminiert worden. Die Kosten von 2500 Euro dafür und die 3000 Euro Investitionskosten für die Giebelbeleuchtung von Kelter und Museum sieht Warthon als „überschaubar“ an, hinzu kämen noch Installationskosten der örtlichen Elektrofirma.

Die LED-Technik ist auch in Marbach

das Maß der Dinge bei der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt sowie in der Rielingshäuser Ortsmitte. „Wir haben vor drei, vier Jahren komplett umgestellt“, sagt der Erste Beigeordnete Gerhard Heim, der das Sparpotenzial für erheblich hält.

Bescheiden agiert die Gemeinde Pleidelsheim

. „Wir haben nur am Rathaus und am Christbaum eine Weihnachtsbeleuchtung“, sagt der Bürgermeister Ralf Trettner. Allerdings habe man auf LED umgestellt. Klagen wegen etwas grelleren Lichts habe es noch nicht gegeben. In Gesprächen sei er aber diesbezüglich auf unterschiedliche Meinungen gestoßen.

Beschränkung auf das Wesentliche, den Christbaum, ist in Erdmannhausen

seit Jahrzehnten die Devise bei der Weihnachtsbeleuchtung. Die Tanne ist seit zwei Jahren mit LED ausgestattet, erklärt Bau- und Hauptamtsleiter Günter Sommer.

Gleiches gilt für die Gemeinde Affalterbach,

die vier Christbäume aufstellt, diese aber alle auf LED-Basis betreibt, erklärt Bürgermeister Steffen Döttinger. Von den Bäumen stehe einer oberhalb, ein zweiter unterhalb des Rathauses, der dritte in Wolfsölden, Baum Nummer vier in Birkhau. „So bringen wir für unsere Bürger Licht in die Weihnachtszeit.“

Im Laufe der Zeit immer umweltbewusster will die Verwaltung in Oberstenfeld

mit ihrer Weihnachtsbeleuchtung werden. „Wir sind dabei, alles umzustellen“, sagt Rathauschef Markus Kleemann, der sich auf die Beleuchtung an Giebeln und an der Tanne vor dem Rathaus bezieht.

Genau nachgerechnet hat in Murr

der Kämmerer Albrecht Keppler bei den Betriebskosten. Pro Nacht kostet die Weihnachtsbeleuchtung die Murrer rund acht Euro – bei 40 Nächten seien das in etwa 320 Euro jährlich. „Wir haben noch überwiegend Glühbirnen“, erklärt Keppler zu dem vor zehn Jahren eingeführten Schmuck am Dorfplatz, wo das Rathaus und einige Giebel illuminiert sind. Die LED-Technik werde dort schrittweise eingeführt, „wir wollen aber erst mal die alten Birnen verbrauchen“.

Ebenfalls schon seit mindestens zehn Jahren gibt es die Weihnachtsbeleuchtung am Rathaus und am Marktplatz in Mundelsheim.

Die Initiative sei von der Gemeinde und privaten Anliegern ausgegangen, erinnert sich Schultes Holger Haist. „Es ist schön“, sagt er, bisher verwende die Gemeinde „normale“ Leuchtkörper.

Der Weihnachtsbaum am Rathaus in Steinheim

brennt mit LED-Leuchten, berichtet der Kämmerer Martin Pauleit. Den Weihnachtsschmuck an den Häusern entlang der Durchfahrtstraßen habe man schon vor vielen Jahren mit dem Bund der Selbständigen organisiert. Beim Auswechseln von defekten Lämpchen vermutet Martin Pauleit eine gewisse Fluktuation: „Wahrscheinlich sind nicht mehr alle Leuchten auf dem alten Stand.“

Der Einzug der LED-Technik wird auch von der Stadt Großbottwar

an der Weihnachtsbeleuchtung vorangetrieben. An den Giebeln am Marktplatz fand der Wechsel vor einem Jahr, der an den Christbäumen – und zwar auch an der Rosenkreuzung und in Winzerhausen – in diesem Jahr statt, erklärt Bürgermeister Ralf Zimmermann.