Bottwartal In der Weihnachtszeit sollen alle Gewinner sein

Denn das ist das große Argument, das ebenfalls für den Adventskalender spricht, so Zimmermann: „Der Verkaufserlös geht zu 100 Prozent an gute Zwecke hier in der Region.“ Auf diese Weise kam 2017 eine Summe von 21 900 Euro zusammen, mit der die folgenden Aktionen unterstützt werden: RTL-Spendenmarathon, Projekt Grünes Band, Lernbank Mitmachgarten Marbach, Kontaktstüble Marbach, Tafel Marbach , Mobile Tafel Bottwartal, Aktion Wunschbäume, Südstadtkids Heilbronn, Klasse 2000, Wünschewagen des ASB und Nethelp4U. „Der Adventskalender ist schon mit unser größtes Projekt bei dem die meisten Spenden zusammenkommen“, erklärt Ralf Zimmermann. Daher stecke der Lionsclub auch viel Energie hinein.