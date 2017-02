Bottwartal/Handball Zu viele Nebenkriegsschauplätze

Doch letztlich mussten sich die Bottwartäler an die eigene Nase fassen. Denn trotz allem hätten sie diese Begegnung nicht verlieren müssen. Nachdem die Gäste fast die gesamte zweite Halbzeit lang einem Rückstand hinterhergelaufen waren, hatten sie am Ende dennoch die große Chance auf zumindest einen Punkt. Aus einem 26:30 drei Minuten vor Schluss hatten zweimal Dennis Saur und der an diesem Abend offensiv sehr starke Christian Zluhan binnen 90 Sekunden ein 29:30 gemacht. Und 18 Sekunden vor Schluss bekam Zluhan noch einen Siebenmeter zugesprochen, wobei die meisten Schiedsrichter diese Aktion wohl eher als Stürmerfoul gewertet hätten. Bei doppelter Überzahl hätte ein Treffer sicher zum Remis gereicht. Doch Saur donnerte den Ball an die Latte, das 29:31 drei Sekunden vor Schluss hatte nur noch statistischen Wert.

SG Schozach-Bottwartal:

Krotz, Rizk – Zieker (1), Schmitz (1), P. Kroll (3), Schmid (3), Klisch, Rossmeier, Schilpp (2), Saur (7), Ziegler, S. Kroll (1), Zluhan (10/2), Deuring (1).