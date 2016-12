Bottwartal/Handball Tabellenführer ist am Ende zu stark für die SG

Bereits vor der Partie kam die Hiobsbotschaft, dass Philipp Kroll zumindest in diesem Kalenderjahr nicht mehr spielen kann. Denn neben einem Meniskusriss sind auch mehrere Bänder im Knie des Rückraumspielers angerissen. „Das ist nach dem Ausfall von Jonas Heilmann wegen eines Bandscheibenvorfalls nun bereits der zweite schwere Rückschlag in dieser Saison“, sagt Klisch. Zudem kämpft Markus Rossmeier seit dem Spiel in Alfdorf vor gut zwei Wochen mit einer Schulterverletzung, während Tobias Deuring nach wochenlanger Pause wieder dabei war. „Er hat gut 30 Minuten gespielt – wesentlich mehr als erhofft – und fünf Tore gemacht. Aber am Ende war er dann natürlich stehend K.O., da er ja sechs Wochen nicht trainiert hat“, erklärt Tobias Klisch.

Unter diesen Umständen konnte die Geschichte in Remshalden nicht gut gehen. Immerhin hielt die SG Schozach-Bottwartal lange mit und war beim 20:22 nach 35 Minuten noch auf Tuchfühlung – nicht zuletzt, weil der siebenfache Torschütze Dennis Saur „vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt hat“, lobt Klisch. Doch nun machte sich die angespannte Personalsituation mehr und mehr bemerkbar. „Da lässt dann einfach auch die Konzentration nach, und wir haben zu viele Fehler gemacht“, sagt der SG-Coach. Innerhalb von einer Viertelstunde war aus dem 20:22 ein 22:30 geworden. „Wir haben dann drei Gegner in Manndeckung genommen und damit versucht, Unruhe im Remshaldener Spiel zu stiften. Das hat zunächst auch funktioniert, ist aber natürlich ein Ritt auf der Rasierklinge“, sagt Klisch.

Am Ende stand ein 26:33 aus Sicht der SG auf der Anzeigetafel, wodurch die Bottwartäler mit 14:12 Punkten auf Rang sieben der Tabelle zurückfallen. „Wir haben bislang, sicherlich auch bedingt durch die Verletzungsprobleme, einfach keine Konstanz in unseren Leistungen“, erklärt Tobias Klisch die etwas enttäuschende Situation.

SG Schozach-Bottwartal:

Krotz, Rizk – Schmitz, Volz (1), Schmid, Klisch, Rossmeier (1), Zieker (2), Schilpp, Saur (7), Schick, S. Kroll (2), Zluhan (8/7), Deuring (5).