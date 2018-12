Bottwartal/Handball SKV überrascht von „schneller HABO-Gründung“

In der Pressemitteilung des SKV Oberstenfeld heißt es zudem, dass „die schnelle Gründung ursächlich darauf zurückzuführen ist, dass die Personalsituationen beim TV Großbottwar und der HG Steinheim-Kleinbottwar (der bisherige Zusammenschluss von TSG Steinheim und GSV Kleinbottwar, Anmerkung der Redaktion) eine gewisse Dringlichkeit erforderlich gemacht haben“. In diesem Punkt widerspricht Bernd Rempfer auch gar nicht: „Das haben wir ja bereits im Februar gesagt, dass dies ein Grund ist. Wir mussten ja zum Beispiel die dritte Männermannschaft der HG und die zweiten Frauen beim TVG abmelden. Da rührt man jetzt in einer Suppe, die oben schon kalt ist.“

Ein weiterer Kritikpunkt in der Mitteilung des SKV: Der Aussage der drei an der HABO SG beteiligten Vereine, dass nun eine neue Ära für den Handball im Bottwartal eingeleitet werde, stehe man skeptisch gegenüber. „Durch die jahrelange Erfahrung des SKV Oberstenfeld in höheren Spielklassen hat sich gezeigt, welche hohen Anforderungen sowohl im finanziellen Bereich als auch in der Qualität des Spielermaterials vorhanden sein müssen, um diese Aufgaben und Spielklassen zu stemmen.“ Diese Erfahrung des SKV, der seit 2012 ununterbrochen in der Württembergliga spielt, stellt Bernd Rempfer nicht in Abrede. Gerade deshalb wäre es auch schön gewesen, die Oberstenfelder mit im Boot zu haben. „Das wäre unser Zugpferd gewesen. Jetzt müssen wir schauen, ob wir es nach ein bis zwei Jahren der Konsolidierung selbst hinbekommen. Und ein wenig Erfahrung haben wir bei TVG und HG ja schließlich auch“, so Rempfer.

Immerhin betonen beide Seiten, dass man in Zukunft weiter miteinander arbeiten und sprechen wolle. „Die JSG läuft immer besser, davon profitieren wir alle. Und wenn die HABO SG nach dieser kurzen Vorbereitung funktioniert, dann Hut ab. Ich habe keine Glaskugel und weiß nicht, was die Zukunft bringt. Wir sind offen für alles“, sagt Rainer Kochlik. Und Bernd Rempfer sieht HABO SG und SKV „nicht als Feinde. Wir sind jetzt – zumindest im Aktivenbereich – Konkurrenten, aber vielleicht passt es ja bald doch.“