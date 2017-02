Bottwartal/Handball Schweres Auswärtsspiel nach der Gala-Vorstellung

Bottwartal - Direkt nach der Gala-Vorstellung beim 27:24 gegen Württembergliga-Spitzenreiter HSG Strohgäu am vergangenen Samstag warnte Michael Stettner, Trainer der Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal, vor dem kommenden Duell am Samstag (19 Uhr) beim Tabellenzehnten HSG Kochertürn/Stein: „Das wird ein ganz schweres Spiel. Kochertürn hat in eigener Halle gegen Nordheim und Herrenberg gewonnen und gegen Strohgäu, Ober-/Unterhausen und Oßweil nur knapp verloren. Das sagt schon alles. Auch wir haben uns im Hinspiel lange Zeit schwergetan. Wenn wir da was mitnehmen wollen müssen wir mit der gleichen Einstellung wie gegen Strohgäu ins Spiel gehen“, fordert der SG-Coach.