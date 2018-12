Bottwartal/Handball Personalnotstand vor Doppel-Wochenende

Was bei der Planung seinerzeit noch nicht absehbar war: Der SG droht an diesem Wochenende personell der „worstcase“, wie es Klisch formuliert. So droht Valentin Weckerle für beide Partien auszufallen. „Ihn hat die Grippe richtig erwischt, er ist die komplette Woche krankgeschrieben“, berichtet Klisch, der zudem am Freitagabend auf Lukas Gallus verzichten muss, der beruflich verhindert ist. Und zu allem Überfluss steht auch noch hinter dem Einsatz von Felipe Soteras Merz ein Fragezeichen. „Er ist am Samstag im Spiel gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen auf die Schulter gefallen und konnte diese Woche bislang nicht trainieren. Wenn er auch noch ausfällt, dann bricht uns die komplette erste Rückraumreihe weg“, sieht Tobias Klisch ein großes Problem auf ihn und seine Mannschaft zukommen.