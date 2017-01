Ein sportlicher Leckerbissen war die Begegnung zu keiner Zeit. Denn in der Anfangsphase überboten sich beide Mannschaft fast schon mit technischen Fehlern oder vergebenen Chancen. Zu Beginn erwiesen sich die Bottwartälerinnen noch als der Einäugige unter den Blinden und legten mit 3:0 vor. Insbesondere das erste Tor aus dem linken Rückraum von Danielle Pantle hätte eigentlich vielversprechend sein müssen. Denn gerade der Druck aus dem Rückraum war gegen die starke6:0-Abwehr ein wichtiger Faktor. Oder besser gesagt: Er wäre es gewesen. Denn nachdem Pantle in der zwölften Minute zum 5:4 noch einen Treffer von außerhalb der Nahwurfzone erzielt hatte, blieb der Rückraum der Gäste bis zur 49. Minute wirkungslos. „Ich habe nur vier Rückraumspielerinnen. Und alle vier haben einen schlechten Tag erwischt. Das kann passieren, aber es ist natürlich ärgerlich“, urteilte Michael Stettner. Seine Spielerinnen versuchten irgendwann nicht einmal mehr, aus dem Rückraum zu werfen, „und dann kannst du gegen eine 6:0-Abwehr nicht gewinnen. Die machen dann hinten dicht, da ist kein Durchkommen“, erklärte der Coach.

Und so rannte sich sein Team immer wieder in der gegnerischen Defensive fest. Nachdem der 9:6-Vorsprung bis zum Ende der Pause verspielt wurde, übernahmen nach dem 10:10-Halbzeitstand die Leonbergerinnen das Kommando. „Sie haben es im Gegensatz zu uns geschafft, ihre Fehler irgendwann abzustellen“, machte Stettner den entscheidenden Faktor der Begegnung aus. Während sein Team immer wieder in der Offensive scheiterte, nutzte die Heimmannschaft ihre Konterchancen und kam im Gegensatz zu den Bottwartälerinnen nun häufig bis zum Kreis durch. Beim 12:13 in der 38. Minute waren die Gäste das letzte Mal auf Tuchfühlung, nur sechs Minuten später war die Begegnung beim 12:19 eigentlich schon entschieden. Bis zum 18:28 am Ende spielte die SG Leonberg/Eltingen die Partie sicher nach Hause.