Bottwartal/Handball Nur ein Punkt beim Tabellenschlusslicht

Nach dem Wechsel kam die HABO aber dennoch besser aus der Kabine. „Max Wien hat die Mannschaft über die 60 Minuten hinweg auch immer wieder mit guten Paraden unterstützt“, gibt es ein Sonderlob vom Trainer für seinen Torhüter. Die Gäste lagen somit in der 39. Minute mit 24:21 vorne. „Doch dann gab es leider ein paar unglückliche Schiedsrichterentscheidungen auf beiden Seiten. Das hat dem Spiel nicht gut getan und uns etwas aus dem Tritt gebracht“, sagt Jürgen Buck. Insgesamt viermal zückten die Unparteiischen Rot. Für die Bayern einmal direkt und einmal nach der dritten Zeitstrafe. Bei der HABO musste zunächst Christof Ziegler vom Feld, was laut Buck „niemand in der Halle so gesehen hatte“, dann erwischte es Florian Rempfer.