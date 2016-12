Bottwartal/Handball Nach der Halbzeitpause geht gar nichts mehr

Doch nach der Halbzeitpause war es vorbei mit der Herrlichkeit, da lief so gut wie gar nichts mehr. Nach dem 18:11 in der 37. Minute erzielten die Gäste fast 13 Minuten lang kein Tor mehr und lagen mit 18:20 zurück. „Da haben wir völlig den Kopf verloren und selbst die Grundaufgaben nicht mehr erfüllt“, moniert Tobias Klisch. „Wir haben so haarsträubende Fehler gemacht, das ist unfassbar. Das ist dann auch nicht mehr von den Nebenleuten auszubügeln, sondern es hat immer einen Konter oder einen freien Wurf zur Folge. Von den 16 Gegentoren in der zweiten Hälfte waren bestimmt zehn durch Gegenstöße oder weil wir den Gegner frei zum Kreis durchmarschieren lassen.“ Dennoch hatte die SG Schozach-Bottwartal sogar nochmal die Chance, die Begegnung zu retten. In der 53. Minute gingen die Gäste wieder mit 21:20 in Führung. Doch in der Schlussphase setzten Christian Zluhan und Sven Kroll jeweils einen Siebenmeter über das Tor, am Ende stand eine 22:25-Niederlage.

Tobias Klisch wollte den beiden Fehlschützen aber keinen Vorwurf machen: „Sie sind hingegangen und haben die Verantwortung übernommen. Mich stört mehr, dass einige sich vor der Verantwortung drücken.“ Insgesamt sei sein Team derzeit zu abhängig von Spielmacher Dennis Saur. „Wenn er zum Ende hin platt ist, dann wird es problematisch.“ Die SG steht jetzt nach der Hinrunde mit 14:14 Punkten auf Platz acht – sicher zu wenig für den eigenen Anspruch. In der kurzen Pause gibt es einiges zu tun. „Wir müssen den Kopf freibekommen, aber auch die Grundlagen legen. Ich bin überzeugt, dass sich harte und ehrliche Arbeit auszahlt. Jeder muss sich hinterfragen, ob er für die Ziele, die sich die Mannschaft selbst gesteckt hat, genug tut“, stellt Tobias Klisch klar.

SG Schozach-Bottwartal:

Krotz, Rizk –Zieker (6), Schmitz (1), S. Kroll (2), Volz (3), Schmid (2), Rossmeier, Schilpp, Saur (2), Schick, Klisch, Deuring (2), Zluhan (4/2).