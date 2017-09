Bottwartal/Handball Klisch fordert Tempo und taktische Disziplin

Bottwartal - So richtig in die Saison gefunden haben die Württembergliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal noch nicht. Ein Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden hat es in den bisherigen drei Spielen gegeben. Am Samstag (20.30 Uhr) muss das Team von Trainer Tobias Klisch nun zum VfL Waiblingen, der erst eine Partie bestritten hat. „Sie haben gleich zu Beginn in Fellbach unentschieden gespielt und seither zwei Wochenenden Pause gehabt. Ich denke nicht, dass das ein Vorteil für sie ist“, glaubt Klisch.