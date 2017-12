Bottwartal/Handball Klisch, Bellon und Zieker bleiben der SG erhalten

Was sein Team heute nach drei Wochen Pause auf die Platte bringt, das muss sich erst noch zeigen. „Da ist es natürlich schwierig wieder reinzukommen. Die Bietigheimer haben an den vergangenen beiden Wochenenden gespielt und sind da natürlich im Vorteil. Aber das darf keine Ausrede sein. Ich denke, dass wir dennoch leicht favorisiert sind.“ Immerhin belegt die SG Schozach-Bottwartal mit aktuell 12:10 Punkten Platz fünf und hat die Chance, sich in den zwei letzten Partien bis zum Jahresende noch einen Rang hochzuarbeiten. Die SG BBM Bietigheim II hinkt als Elfter den Leistungen der Vorjahre momentan noch etwas hinterher. Wobei man auch berücksichtigen muss, dass zwischen Platz vier und zwölf derzeit nur vier Punkte Abstand sind. „Die Mannschaft ist nochmal verjüngt worden. Um konkurrenzfähig zu sein, brauchen sie die A-Jugendlichen. Die sind zwar sehr talentiert, machen im Aktivenbereich aber zum Teil noch viele Fehler“, glaubt Klisch. „Zudem mussten sie zum Beispiel Jan Asmuth an die erste Mannschaft abgeben. Ihnen fehlt vielleicht ein Leitwolf.“ Umso wichtiger sei es daher für seine Mannschaft, „die nötige Konsequenz in allen Bereichen zu zeigen“, um den Gegner gar nicht erst ins Rollen kommen zu lassen.