Bottwartal/Handball Kleinigkeiten entscheiden

Bottwartal - Als Außenseiter sind die Handballer der SG Schozach-Bottwartal am Mittwochabend zum bislang ungeschlagenen Württembergliga-Tabellenführer TV Bittenfeld II gereist. Mit einer knappen 31:33-Niederlage ging es am Ende wieder zurück. Doch zufrieden konnte man trotzdem sein. „Das war eine richtig gute Mannschaftsleistung. Am Ende war es Spitz auf Knopf“, resümierte SG-Trainer Tobias Klisch und fügte an: „Wir verwerfen einen Ball, müssen dann aufmachen und bekommen ein Gegentor. Das war es. Es haben wirklich Kleinigkeiten entschieden.“