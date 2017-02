Bottwartal/Handball Keeper Benjamin Krotz wechselt zum SV Fellbach

Beim SV Fellbach freut sich der 31-Jährige auf eine neue Herausforderung – und zwar unabhängig davon, in welcher Liga die Mannschaft spielen wird. „Als ich mich das erste Mal mit Fellbach beschäftigt habe, waren sie noch Zweiter. Es wäre nicht so wild, wenn sie den Aufstieg in diesem Jahr nicht schaffen würden, aber natürlich wäre es umso besser“, so Benjamin Krotz. Als erfahrener Spieler werde er beim jetzigen Spitzenreiter Teil einer jungen Mannschaft. „Es ist gut, was in Fellbach geplant ist, und darauf habe ich am meisten Lust. Ziel ist es, die Mannschaft mittelfristig in der Württembergliga zu etablieren, und ich möchte da meine Erfahrung mit einbringen“, erklärt der Torhüter, der einst für Frisch Auf Göppingen drei Erstligaspiele bestritten hat. Und wer weiß: Sollte Fellbach tatsächlich aufsteigen, gebe es in der neuen Saison wohl bereits ein Wiedersehen mit der SG Schozach-Bottwartal.

Doch so weit denkt der Keeper noch nicht. Zunächst möchte er für die SG weiterhin Vollgas geben. „Wer mich in dieser Saison hat spielen sehen, kann sich über meine Leistung nicht beschweren. Natürlich werde ich hier bis zum Ende alles geben. Wäre das nicht der Fall, wäre das höchst fragwürdig“, so Benjamin Krotz. Auch bei der SG geht man davon aus, dass der Schlussmann seinen Vertrag bis 30. Juni „vollumfänglich“ erfüllen wird. Bei der Frage, wie es im SG-Tor weitergeht, lässt sich Andreas Gramsch noch nicht in die Karten blicken: „Wir sind in der Planung.“