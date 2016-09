Bottwartal - Wenn die SG Schozach-Bottwartal am Sonntag (17.30 Uhr) zum Württembergliga-Duell beim TSV Schmiden antritt, dann werden dort nach Auffassung von SG-Trainer Tobias Klisch zwei Teams aufeinandertreffen, „die beide noch nicht auf dem Leistungsstand sind, auf dem sie sein können“. So sei sein eigenes Team „noch ein ganzes Stück von dem entfernt, was ich mir vorstelle“.

BWOL-Absteiger Schmiden wiederum hat zum Auftakt überraschend in Schwaikheim verloren und auch bei den beiden Siegen bei der HSG Schönbuch und in Flein nicht voll überzeugt. „Sie haben einen neuen Trainer, und es gab auch auf dem Feld ein paar personelle Veränderungen, die sich erst einspielen müssen. Aber sie haben am Sonntag ihr erstes Heimspiel und werden nach dem Pleitejahr darauf brennen, ihrem Publikum wieder Siege zu präsentieren“, warnt Klisch davor, Schmiden zu unterschätzen. Schließlich habe der TSV mit Axel Steffens den „wohl überragenden Mittelmann der Liga“ in seinen Reihen.

In den Augen des SG-Coaches werde es für sein Team vor allem darauf ankommen, „emotional mindestens ebenbürtig zu sein. Insbesondere wenn man spielerisch noch nicht so weit ist, wie man es gerne hätte, muss man bereit sein, sich in jeden Ball zu werfen und auch über die Schmerzgrenze hinaus zu gehen“, fordert Klisch von seinen Spielern vollen Einsatz.

Erstmals in dieser Saison hat er vor dieser Partie den 14-köpfigen Kader noch nicht am Donnerstagabend nach dem Training festgelegt. „Es gibt einfach zu viele Fragezeichen“, begründet Klisch dies. So ist zwar Paul Saur wieder an Bord, und auch Philipp Kroll, der zuletzt wegen Problemen an den Achillessehnen ausfiel, wird wohl dabei sein. „Er hat am Donnerstag so gut trainiert wie noch nie, seit ich Trainer bin“, lobt Klisch. „Wenn die Sehnen bis Sonntag nicht wieder dick werden und schmerzen, dann wird er uns in Schmiden sicher sehr helfen können.“ Dafür gibt es Sorgen an anderer Stelle. So war Dennis Saur unter der Woche krank. Es ist fraglich, ob der Mittelmann bis Sonntag wieder fit ist. Keeper Tarik Rizk ist am Donnerstag umgeknickt, „daher wird möglicherweise Mario Nicht mit nach Schmiden fahren“, sagt Klisch. Und Lukas Volz hat die Woche Spätschicht gehabt und daher kein einziges Training absolvieren können. „Ich werde also erst beim Aufwärmen endgültig entscheiden, wer alles spielt“, erklärt Klisch.