Nur 154 Sekunden dauerte es, da führte die SG schon 3:0. Die SpVgg Mössingen verkürzte anschließend immerhin auf 3:5 (6.) und 5:7 (11.). „Wir haben mit einer offensiven Abwehr gespielt. Anfangs waren wir nicht so stabil, später haben wir aber viele Bälle geholt oder den Gegner zu Würfen gezwungen“, meint Stettner. So zog sein Team davon: auf 10:5 (14.), 13:6 (21.) und schließlich auf den 20:8-Pausenstand. Dass sich der Vorsprung von zwölf Toren bis zum Ende beim 38:12 noch mehr als verdoppelte, war auch der Tatsache geschuldet, „dass wir unsere Kreisläuferin im stehenden Angriff gut eingebunden haben“, sagt Stettner mit Blick auf die Zuspiele auf Sarah Kreh. Dazu ergaben sich durch die Ballgewinne in der eigenen Abwehr viele Tempogegenstöße. Einziger Wermutstropfen, meint der Coach: „Wir haben zehn bis 15 freie Würfe vergeben. So haben wir die 40 leider nicht geknackt. Doch das ist Klagen auf hohem Niveau.“ Die SG Schozach-Bottwartal steht mit jetzt 30:0 Punkten weiterhin vier Zähler vor der HSG Kochertürn/Stein.